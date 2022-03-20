Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побил рекорд по количеству побед на открытых кортах. В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса.