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Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

Надаль побил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль побил рекорд по количеству побед на открытых кортах. В полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса.

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