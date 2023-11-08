Engie: спрос на газ в Европе уже не восстановится никогда

Чиновники в Европе хвастаются переполненными газовыми хранилищами. Публично демонстрируя «достижение» с его внешней стороны, они умышленно скрывают причины переполнения резервуаров – газ попросту никому не нужен по двум причинам: дороговизне и отсутствия спроса на топливо.
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