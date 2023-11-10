Производителей пива обяжут отчитываться о каждой бутылке

Сергей Дмитриев

...Надо сократить разлив пива в бутылки, заменив их многоразовыми термосами разной ёмкостями. На бутылках ставить очередной № разлива с понижением цены или знак - новая бутылка или б/у. Одноразовые стеклянные бутылки это нонсенс "в наш век промеж планет". Впомните очереди с авоськами бутылок в стеклотару. Было же экологичнее. ИмХо.