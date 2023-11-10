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Парламентская газета

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Производителей пива обяжут отчитываться о каждой бутылке

Производителей пива обяжут отчитываться о каждой бутылке

Минпромторг подготовил проект постановления Правительства о введении второго этапа по маркировке слабоалкогольных напитков.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Надо сократить разлив пива в бутылки, заменив их многоразовыми термосами разной  ёмкостями. На бутылках ставить очередной  № разлива с понижением цены  или знак - новая бутылка или б/у.  Одноразовые стеклянные бутылки это нонсенс &quot;в наш век промеж планет&quot;. Впомните очереди с авоськами бутылок в стеклотару. Было же экологичнее. ИмХо.
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