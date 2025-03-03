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Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

Запрет на ввоз семей мигрантов в Россию нарушает права мигрантов, считают наши соседи по СНГ

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. А что насчёт наших прав? О них никто даже не вспоминает. В частности, ни слова о правах россиян, чьи рабочие места занимают мигранты, посол Казахстана Даурен Абаев, заявивший о нарушении прав их семей, не сказал.

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Комментарии
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Н
Николай
А с каких .............ЁВ у мигрантов больше прав, чем у граждан РОССИИ!?
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10 час.
вд
валерий двойнишников
У всех &quot;братских народов&quot; есть своя родина и только русским некуда бежать. Не отдадим Россию!
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7 час.
Владимир Елкин
Мигрант? Приехал...поработал...заработал...и на родину! А с какого бодуна наши чиновники их семьи приветствуют? Гнать таких чиновников - на стройках они будут полезнее!
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3 час.
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