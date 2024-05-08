Настя Ивлеева заявила, что работает над новым шоу

Настя Ивлеева в своём телеграм-канале рассказала, что работает над новым шоу. Она сделала репост из канала "БП Онлайн" со словами "Даёшь выпуски "Орла и решки" по городам России", и подписала: "Не поверите, в разработке".
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