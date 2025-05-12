НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Соболенко после победы над Костюк в 4-м круге в Риме: «Вчера я не съела любимую пасту – поэтому, наверное, сегодня не так хорошо играла»

Соболенко после победы над Костюк в 4-м круге в Риме: «Вчера я не съела любимую пасту – поэтому, наверное, сегодня не так хорошо играла»

Первая ракетка мира в четвертом круге в Риме победила Марту Костюк со счетом 6:1, 7:6(8). Во втором сете она отыграла подачу на сет при счете 3:5.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх