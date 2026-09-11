«Металлург» Липецк сыграет с «СКА-Хабаровск-2» в матче Второй лиги

Матч начнется в 07:00 по московскому времени, что может повлиять на результат. Липецкий «Металлург» занимает 7-е место в турнирной таблице, соперник — на 11-й строчке.
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