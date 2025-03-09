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Русское оружие

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📹🏮Операторы БПЛА рушат логистику ВСУ в Судже, подрывая мосты вокруг города

📹🏮Операторы БПЛА рушат логистику ВСУ в Судже, подрывая мосты вокруг города Наши десантники подорвали мост, который связывал Суджу и Замостье в Курской области.

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