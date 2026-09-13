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Аргументы недели

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Под ударом врага: почему защита российских тыловых городов требует системного, обдуманного подхода

Под ударом врага: почему защита российских тыловых городов требует системного, обдуманного подхода

Каждый день в российских городах, далеких от линии боевого соприкосновения, гибнут мирные люди. Разрушаются жилые дома, повреждается гражданская инфраструктура, страдают те, кто просто живет, работает и растит детей.

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