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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Кобелев: «Говорить о гегемонии «Зенита» рано. Можно просто констатировать, что они в порядке»

Вчера в рамках 3-го тура Мир РПЛ «Зенитом» победил «Ростов» (5:0). «Я неоднократно говорил, что «Зенит» сейчас выглядит сильно, имеет сбалансированный состав и длинную качественную скамейку.

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