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Царьград

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Продуктовая корзина в Новосибирске: хлеб и крупы съедают 27,8% бюджета

Продуктовая корзина в Новосибирске: хлеб и крупы съедают 27,8% бюджета

В Новосибирской области подсчитали стоимость минимального продуктового набора. Согласно полученным данным, в его структуре наибольший удельный вес приходится на хлебобулочную продукцию, крупы и макароны — на них завязано 27,8% общей суммы.

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