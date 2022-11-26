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Надаль о запрете ЛГБТ-символики на ЧМ: «Каждый человек должен иметь право на свободное выражение своих чувств, если они не вредят другим»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль высказался о запрете ФИФА на демонстрацию «политических знаков», например, радужной символики на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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