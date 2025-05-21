В Севастополе начался первый в этом сезоне сбор клубники. Холодная весна повлияла на урожай. Аграрии начали уборочную кампанию позже обычного, и сейчас средняя цена ягоды уже выше прошлогоднего показателя.
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