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Энергодоходы России вырастут, будущий торговый профицит и принявшие ультиматум страны

Энергодоходы России вырастут, будущий торговый профицит и принявшие ультиматум страны

1. Западные эксперты продолжают радовать прогнозами. Согласно аналитикам агентства Блумберг, доходы России от экспорта углеводородов в текущем 2022 году вырастут на 30% и достигнут суммы в 321 миллиард долларов (26,8 триллионов рублей):https://www.

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