The Times: вторжение в Россию – самое рискованное решение Зеленского

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/Alexis Sciard Решение о вторжении на территорию России тайно планировалось Киевом на протяжении месяцев и является самым рискованным решением украинского лидера Владимира Зеленского, считает британская газета The Times.
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