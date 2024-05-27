Суды «сгущаются» над Нетаньяху 

Об этом 22 мая заявил Наваф Салам, председатель Международного суда ООН в Гааге (Всемирного суда). Этот суд ранее постановил, что Израиль должен прекратить наступление и не закрывать дорогу для помощи, поступающей через КПП «Рафах», сообщает корреспондент УтроNews.
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