Суды «сгущаются» над Нетаньяху 

Об этом 22 мая заявил Наваф Салам, председатель Международного суда ООН в Гааге (Всемирного суда). Этот суд ранее постановил, что Израиль должен прекратить наступление и не закрывать дорогу для помощи, поступающей через КПП «Рафах», сообщает корреспондент УтроNews.