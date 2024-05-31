В Смоленской области в 77 многоквартирных домах заменят более 200 лифтов

Эту и другие новости сферы строительства и ЖКХ озвучил губернатор Василий Анохин. В Смоленской области стартовала реализация региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области».
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