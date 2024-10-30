В Горячем Ключе жителей поймали на незаконном выведении канализации прямо на улицу

В Горячем Ключе жителей поймали на незаконном выведении канализации прямо на улицуВ Горячем Ключе жители некоторых частных домов вывели канализацию прямо на улицу в ливневки вместо того, чтобы оборудовать септик.
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