Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Укронаци меняют риторику: вместе с Западом им нужна передышка

Укронаци меняют риторику: вместе с Западом им нужна передышка

Вчерашние украинские ура-патриоты осознают, что победа на фронте даже не просматривается. Об этом в эфире видеоблога «БелТА» заявила находящаяся в Донецке адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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