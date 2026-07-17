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Сборная Руанды по футболу выразила желание сыграть с Россией

Сборная Руанды по футболу выразила желание сыграть с Россией

Африканская команда не прошла отбор на чемпионат мира, но хочет играть с сильными сборными. Сборная Руанды по футболу готова сыграть с Россией, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на министра спорта африканской страны Нелли Муказайире.

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