Любовь, которую видно: фоторамки от Parents ко Дню защиты детей

В День защиты детей мы запустили особенные фоторамки в «Одноклассниках» — нежные, яркие, душевные. Они созданы, чтобы подчеркнуть самое важное: дети — наше всё Каждое утро мы просыпаемся с одними и теми же мыслями: чтобы дети были здоровы, чтобы они росли счастливыми, чтобы рядом всегда были любовь, забота и понимание.