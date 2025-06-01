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Любовь, которую видно: фоторамки от Parents ко Дню защиты детей

Любовь, которую видно: фоторамки от Parents ко Дню защиты детей

В День защиты детей мы запустили особенные фоторамки в «Одноклассниках» — нежные, яркие, душевные. Они созданы, чтобы подчеркнуть самое важное: дети — наше всё Каждое утро мы просыпаемся с одними и теми же мыслями: чтобы дети были здоровы, чтобы они росли счастливыми, чтобы рядом всегда были любовь, забота и понимание.

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