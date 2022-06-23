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Глава МИД Молдавии Попеску назвал слабую экономику причиной отказа страны от санкций против РФ

Глава МИД Молдавии Попеску назвал слабую экономику причиной отказа страны от санкций против РФ

Молдавия не имеет возможности полноценной поддержки европейских санкций, введенных против России в ответ на запуск российской спецоперации на Украине, заявил молдавский министр иностранных дел, вице-премьер государства Николай Попеску, передает TRM.

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