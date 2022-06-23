Глава МИД Молдавии Попеску назвал слабую экономику причиной отказа страны от санкций против РФ

Молдавия не имеет возможности полноценной поддержки европейских санкций, введенных против России в ответ на запуск российской спецоперации на Украине, заявил молдавский министр иностранных дел, вице-премьер государства Николай Попеску, передает TRM.
Молдавия не имеет возможности полноценной поддержки европейских санкций, введенных против России в ответ на запуск российской спецоперации на Украине, заявил молдавский министр иностранных дел, вице-премьер государства Николай Попеску, передает TRM.
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