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Царьград

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Nation: Паводки в Таиланде затронули 3,3 млн человек

Nation: Паводки в Таиланде затронули 3,3 млн человек

Издание Nation сообщает, что паводки в Таиланде охватили 3,3 миллиона человек. Из-за затяжных дождей и стока с северных гор 27 провинций и Бангкок пострадали.

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