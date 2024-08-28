Помощник Байдена в Пекине уламывает китайцев прекратить поддержку России – The New York Times

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прибыл в Китай и, вероятно, попробует убедить руководство страны снизить поддержку России в ее военном простивостоянии с Украиной, пишет The New York Times.
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