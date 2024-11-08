Врач Михалева: Отказ от завтрака опасен для склонных к перееданию людей

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что классическая диетология, включая рекомендации ВОЗ, советует трехразовое питание — завтрак, обед и ужин, с возможными легкими перекусами за 2-3 часа до сна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии