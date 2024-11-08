Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Ну да, старая бабулька взяла, ни с того ни с сего из под тишка напала на ничего не подозревавшую, примерную девочку (...Пенсионерка напал...
  • Галина Друзина
    Если чтт то не нравится, как говорил Жириновский - вокзал, чемодан, на х*й.Муфтий Крганов по...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Своими заявлениями о 24-х часах , Трамп сделал из себя клоуна. Он НИЧЕГО не сможет сделать и за год с этой войной на ...«С нас достаточно...

Врач Михалева: Отказ от завтрака опасен для склонных к перееданию людей

Врач Михалева: Отказ от завтрака опасен для склонных к перееданию людей

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что классическая диетология, включая рекомендации ВОЗ, советует трехразовое питание — завтрак, обед и ужин, с возможными легкими перекусами за 2-3 часа до сна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх