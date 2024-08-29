🇸🇾🇹🇷 Стоило сирийскому президенту Башару Асаду сказать об отсутствии прогресса в установлении мира с Турцией (хотя сами турки громко заявляли обратное), как из Анкары «постучали».
Комментарии
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Лида Орлова
Бедные сирийцы , сколько же можно страдать ? Вокруг Сирии гадюшник ,справиться сложно в одиночку ....
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22 час.
Стефания Новак
Турки коварные и трудную минуту подставят. Так же и Россию подставят. напрасно Путин верит Эрдогану. Он "кинет" запросто
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22 час.
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