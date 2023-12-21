Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 079 подписчиков

Служба безопасности Украины объявила в розыск Михаила Фридмана

Служба безопасности Украины объявила в розыск Михаила Фридмана

МВД Украины объявило русского предпринимателя Михаила Фридмана в розыск.РИА Новости сообщили, что в розыск его объявила служба безопасности Украины (СБУ) и информация об этом в карточке дела была обновлена накануне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх