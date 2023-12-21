Служба безопасности Украины объявила в розыск Михаила Фридмана

МВД Украины объявило русского предпринимателя Михаила Фридмана в розыск.РИА Новости сообщили, что в розыск его объявила служба безопасности Украины (СБУ) и информация об этом в карточке дела была обновлена накануне.
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