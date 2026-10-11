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Почему не работает сайт Пулково 11 октября 2026 года

Почему не работает сайт Пулково 11 октября 2026 года

Официальный сайт Пулково приостановил работу по техническим причинам. Сам аэропорт работает штатно, регистрация на рейсы и их обслуживание проходят в обычном режиме.

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