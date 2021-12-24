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Мурманский ревнивец покалечил соперника сковородой

Мурманский ревнивец покалечил соперника сковородой

Ранее судимый 53-летний мурманчанин в приступе ревности избил своего противника. Примечательно, что в качестве орудия мести была выбрана домашняя утварь — кухонная сковородка, а противники в момент выяснения отношений находились за одним столом.

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