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За рулем

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Стартовали предзаказы на новый крупный седан, бронь стоит всего тысячу рублей

Стартовали предзаказы на новый крупный седан, бронь стоит всего тысячу рублей

Китайцы открыли прием заказов на новый Hongqi H7. Дилеры уже принимают заявки, а чтобы зарезервировать машину, достаточно перевести чисто номинальную плату – 99 юаней, что по текущему курсу тянет примерно на 1100 рублей.

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