Стартовали предзаказы на новый крупный седан, бронь стоит всего тысячу рублей

Китайцы открыли прием заказов на новый Hongqi H7. Дилеры уже принимают заявки, а чтобы зарезервировать машину, достаточно перевести чисто номинальную плату – 99 юаней, что по текущему курсу тянет примерно на 1100 рублей.
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