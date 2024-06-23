Пленный боец ВСУ рассказал о переброске мобилизованных на Авдеевское направление

Пленный боец 122-й бригады территориальной обороны ВС Украины Игорь Жуковский сообщил, что командиры украинской армии отправляют на фронт на Авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки.
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