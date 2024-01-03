В УМВД тамбовчан предупредили о возможной активности интернет-мошенников в новогодние праздники

С наступлением новогодних каникул интернет-мошенники проявляют повышенную активность. В этот период возможность обмануть невнимательных и потерявших бдительность во время продолжительных праздников граждан очень высока, сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.
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