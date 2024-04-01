"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

Доктор наук Эмилия Носова после 15 суток ареста вышла на свободу. Она заявила, что ждет результатов следствия.
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