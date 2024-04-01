"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Ю
Юрий
Дура беспросветная!
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13 час.
Аршак Меликджанян
лечить и никаких гвоздей.
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12 час.
Леонтий Букштейн
Да Вы видимо просто не в курсе, как у нас становятся &quot;докторами наук&quot;. Берется никому на фиг ненужная тема и её защищают на учёных советах и в прочей лабуде. Попробуйте узнать тему её диссертации - и Вы со смеху помрете. Однако ДОКТОР!
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12 час.

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