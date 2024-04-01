"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

Леонтий Букштейн

Да Вы видимо просто не в курсе, как у нас становятся "докторами наук". Берется никому на фиг ненужная тема и её защищают на учёных советах и в прочей лабуде. Попробуйте узнать тему её диссертации - и Вы со смеху помрете. Однако ДОКТОР!