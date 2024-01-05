Финляндия намерена запретить импорт российского СПГ в следующем году

С начала 2025 года Финляндия планирует запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), к этому времени будут подготовлены законодательные решения, заявил министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен в разговоре с газетой Helsingin Sanomat.