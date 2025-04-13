Сегодня около 11.00 две российские ракеты ударили по центру Сум. На Украине сразу же заявили, что ВС РФ якобы преднамеренно ударили по мирным жителям, которых, по предварительным данным, погибло более 20 человек.
ВС РФ ударили по церемонии награждения ВСУ в Сумах. Сообщают о 20 погибших мирных
Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
А дальше? Уйдём, счастливые? А туда придёт военные и устроят нам под боком Афганистан на 10 лет. Дойти до Европы? Тогда чем больше разрушим, тем больше нам же и восстанавливать десятилетиями...
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4 час.
Светлана Арт
А наши мирные не гибнут, старики, дети, женщин насилуют!! Хохлы твари ни кого не жалко все против нас! Пожалейте наших солдат, должны быть ковровые бомбардировки!
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1 час.
Елена Черевашенко
Так они специально или по тупости будут собираться рядом с мирными
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16 мин.
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