ВС РФ ударили по церемонии награждения ВСУ в Сумах. Сообщают о 20 погибших мирных

ВБ

Ваоерий Брусков

А дальше? Уйдём, счастливые? А туда придёт военные и устроят нам под боком Афганистан на 10 лет. Дойти до Европы? Тогда чем больше разрушим, тем больше нам же и восстанавливать десятилетиями...