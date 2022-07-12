БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mike х
    Валенса начинал стукачем польских спецслужб-потом резко переобулся,как всегда делают пидирасыПОЛЬСКАЯ РАСЧЛЕНЁ...
  • ММ
    Печально...Нанесены успешные...
  • Сергей Самойлов
    А точно "азовцев" меняли,а не обычных вояк?Я сомневаюсь,что ДНР или ЛНР их будет менять.Пленные находятся на этой тер...«Они смеются нам ...

Самый смертоносный снайпер в истории: Белая смерть

Самый смертоносный снайпер в истории: Белая смерть

Симо Хяюхя в начале Зимней войны, 1939 г. 20-й век был наполнен мировыми конфликтами, и если учесть потери как среди гражданского населения, так и среди военных, можно сделать вывод, что это был самый кровавый век, который мы когда-либо переживали.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх