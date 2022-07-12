Самый смертоносный снайпер в истории: Белая смерть

Симо Хяюхя в начале Зимней войны, 1939 г. 20-й век был наполнен мировыми конфликтами, и если учесть потери как среди гражданского населения, так и среди военных, можно сделать вывод, что это был самый кровавый век, который мы когда-либо переживали.