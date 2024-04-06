СССР-Россия
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СССР-Россия

1 357 подписчиков

Россия готовит экономическое чудо. Такого потенциала не было даже у Китая

Россия готовит экономическое чудо. Такого потенциала не было даже у Китая

На глазах изумленного Запада происходят события, которые приводят его в ужас. Россия осознала своё величие и свои перспективы и теперь семимильными шагами несется вперед.

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Комментарии
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Александр Попов
Сам себя не похвалишь...
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11 час.
Boris Max
И тут пеньки -тихушники.... не нравится пиздуйте за бугор.... ха-ха-ха-
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9 час.
Александр Денисов
Тут вопрос возник, снова все разворуют? или не...
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4 час.

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