ФСБ сообщила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

В Пскове предотвращен террористический акт, который исламисты планировали устроить на железнодорожном вокзале,<strong>Силовики предотвратили теракт в Пскове, где граждане одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, <a href="https://ria.