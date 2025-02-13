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  • tsan tsan
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

В Пскове предотвращен террористический акт, который исламисты планировали устроить на железнодорожном вокзале,<strong>Силовики предотвратили теракт в Пскове, где граждане одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, <a href="https://ria.

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