ФСБ сообщила о предотвращении теракта на вокзале в Пскове

В Пскове предотвращен террористический акт, который исламисты планировали устроить на железнодорожном вокзале,<strong>Силовики предотвратили теракт в Пскове, где граждане одной из стран Центральной Азии хотели взорвать железнодорожный вокзал, <a href="https://ria.
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