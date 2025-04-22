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Курские новости

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Выставку «Труба» в Курске посетила знаменитая Вика Цыганова

Выставку «Труба» в Курске посетила знаменитая Вика Цыганова

«Курск духом не падает!» - написала в своем телеграмм-канале Вика Цыганова. Популярная певица сегодня побывала в столице соловьиного края и посетила выставку в Курском драматическом театре, посвященную легендарной операции.

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