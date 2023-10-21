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Мелони указала Нетаньяху на важность гуманитарного коридора в Газу

Мелони указала Нетаньяху на важность гуманитарного коридора в Газу

Израилю необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, прошедшей в Тель-Авиве в субботу, 21 октября.

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