Мелони указала Нетаньяху на важность гуманитарного коридора в Газу

Израилю необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, прошедшей в Тель-Авиве в субботу, 21 октября.