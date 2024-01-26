Mash: в Москве у шестиклассницы нашли в школе мефедрон

В одной из школ на юго-востоке Москвы у ученицы шестого класса нашли запрещенный порошок. Во время дальнейшего расследования правоохранителям удалось раскрыть преступную сеть, сообщил Telegram-канал Mash.
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