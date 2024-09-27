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Лента новостей Крыма

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали двоих диверсантов

В Крыму сотрудники ФСБ задержали двоих диверсантов

Это местный житель и иностранец. Оба собирали информацию о транспортной инфраструктуре и военных базах, передавали врагу координаты систем ПВО и кораблей, отправляли снимки наших эшелонов.

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