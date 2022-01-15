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После елбасы. Чего хотят и что могут получить казахстанцы по итогам протестов - «Мнения»

После елбасы. Чего хотят и что могут получить казахстанцы по итогам протестов - «Мнения»

Денис БилуновсоциологСтремительный ввод и вскоре начавшийся вывод из Казахстана войск ОДКБ, исчезновение елбасы Назарбаева и равнодушная «озабоченность» Запада на фоне разрушений в Алматы и якобы 10 000 задержанных «террористов» порождают конспирологические теории и сложные геополитические объяснения загадочных и трагичных событий в Казахстане.

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