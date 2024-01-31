На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении работника вуза, подозреваемого в совершении серии мошенничеств

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Буденновский» совместно с оперативниками из регионального УФСБ России пресечена противоправная деятельность должностного лица одного из учебных заведений.
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