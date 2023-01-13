Закон и Порядок

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СБУ рапортует о задержаниях русских подпольщиков – показаны страшные улики 

СБУ рапортует о задержаниях русских подпольщиков – показаны страшные улики 

Вадим Москаленко.  СБУ отчиталась о задержании «агентов ФСБ» – граждане обвиняются в том, что собирали данные о координатах систем ПВО, штабов, скоплений ВСУ, а также объектов энергетической инфраструктуры для корректировки ракетных ударов РФ.

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