Московская полиция усиливает контроль за использованием дронов и пиротехники

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне власти Москвы напоминают о строгом запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в черте города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии