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Московская полиция усиливает контроль за использованием дронов и пиротехники

Московская полиция усиливает контроль за использованием дронов и пиротехники

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне власти Москвы напоминают о строгом запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в черте города.

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