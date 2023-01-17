Как бы изменилась история, если бы селфи существовало с начала существования человечества

Как бы изменилась история, если бы селфи существовало с самого начала существования человечества? Как бы выглядели наши предки? Как бы они жили? Сейчас мы это узнаем.
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