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Первый раз — он трудный самый: 10 звездных историй про лишение девственности

Первый раз — он трудный самый: 10 звездных историй про лишение девственности

Первый раз всегда очень волнителен — как для девушек, так и для парней. Оказывается, некоторые знаменитости тоже чувствуют стыд и неловкость, вспоминая свой «первый раз», а другие, напротив, радуются, что это произошло в нужное время с правильным человеком.

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