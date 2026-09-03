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ИА Регнум

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Лавров назвал больным воображением страхи ЕС перед Россией

Лавров назвал больным воображением страхи ЕС перед Россией

Опасения стран Евросоюза по поводу того, что Россия якобы намерена их завоевать, являются следствием больного воображения и осознанной политики.

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