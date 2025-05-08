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Новости про Путина

Новости про Путина

Обалдеть.Вот это новость! Вот честное слово, ни дня без сенсации. Ну это ж надо - такое нарыть! Мы ни сном ни духом, а Путин с каждым днем становится все старше и старше, вообразите? Как это обычно и бывает, правда всплыла внезапно.

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Комментарии
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Владимир Фердман
Это что? подготовка к смене власти?
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8 час.
Бобкина Татьяна
Вот подумал и высосал из пальца хрень какую то.
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8 час.
Валентин Воробьев
Близко к идиотизму, чтобы писать такое! Любой человек не молодеет, а Путин на плечах 25 лет несет тяжелый груз - Россию. Вот что удивительно, сколько на все это надо сил и воли.
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13 мин.
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